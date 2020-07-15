Войти | Зарегистрироваться
17:56

среда,
15 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Заместитель начальника военного лицея имени Богуна требовал $5 тысяч за поступление

15.07.2020 / 16:47
Одного из заместителей начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна задержали за получение взятки за поступление в учебное заведение.

Об этом сообщают Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора, Общественное

Дословно: "Чиновник требовал 5 тысяч долларов от жительницы столицы. За указанную сумму фигурант "гарантировал" зачисление ее родственника на обучение в лицей".

Мужчину задержали в его служебном кабинете во время получения части взятки в размере 2,5 тысячи долларов.

Сейчас задержанного поместили на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Следственные действия продолжаются.

По данным Общественного, задержали заместителя начальника лицея полковника Вячеслава Ромахина.

Источник

взятка, лицей Богуна
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.