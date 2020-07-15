Войти | Зарегистрироваться
17:56

среда,
15 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве в храме УПЦ проводят группы психологической поддержки для родственников алко- и наркозависимых

15.07.2020 / 16:30
В Киеве в храме УПЦ проводят группы психологической поддержки для родственников алко- и наркозависимых
Психологическая поддержка Источник: Центр информации УПЦ
Участники группы встречаются по понедельникам и четвергам в 17.00

В столичном Богоявленском храме УПЦ родственникам людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей, оказывают психологическую помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Mitropolia.kiev.ua, группа взаимопомощи собирается дважды в неделю. Встречи проводятся уже 8 лет.

«Каждый, кого вы увидите на группе взаимопомощи, на собственном опыте знает, что значит жить и любить зависимого человека. Каждый из нас прошел долгий путь исцеления своей боли и трансформации отношений с зависимым человеком. Мы готовы выслушать вас, поделиться собственным опытом, помочь», – говорят организаторы.

Участники группы встречаются по понедельникам и четвергам в 17.00.

Встречи проходят по адресу: Киев, Дарницкий район, ул. Е. Пчелки 3-Б, храм Богоявления.

Контактный номер: 067-234-39-01.

Также в УПЦ уже шесть лет действует Всеукраинская служба духовной поддержки «НАДЕЖДА ДОВЕРИЕ ОНЛАЙН 0 800 502686».

Главная цель телефонной службы – благотворительная духовная поддержка населения Украины. В проекте задействованы священники Украинской Православной Церкви, готовые ответить на вопросы духовной жизни.

Колл-центр работает ежедневно с 12:00 до 20:00 (в субботу 12:00-16:00). Звонки по номеру 0 800 502 686 бесплатные для жителей Украины. Беседа – конфиденциальна

Для склонных к тревоге и страхам людей в Телеграме священником УПЦ создан чат психологической поддержки.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.