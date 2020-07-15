Зеленский отреагировал на циничное убийство медика

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского

На выполнение задания Зеленского на место выехали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя ОПГ Роман Машовец.

Напомним: 13 июля боевики застрелили военного медика, который спешил на помощь раненому военному. На нем были все соответствующие маркировки.

Также во время обстрела один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевое травмирования.

Вечером 13 июля тела погибших и раненый воин находились на месте обстрела. Продолжались переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации.

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