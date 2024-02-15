Лікарка: В Україні проблема прогресивного старіння населення стала гострішою

На цьому наголосила лікарка-геронтологиня, кардіологиня, завідувачка відділу клінічної та епідеміологічної кардіології Інституту геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України докторка медичних наук Лариса Єна на пресконференції в Укрінформі.

“Проблема прогресивного старіння населення дуже гостро стоїть в Україні. Ми і зараз перебуваємо в топі дуже старих держав з високим відсотком населення похилого віку. А з початком війни ця проблема стала ще гострішою: поїхали молоді люди, молоді люди гинуть і зазнають поранення на фронті. Тому в майбутньому демографічна ситуація в Україні буде ще складнішою”, - зазначила Єна.

За її словами, лікарі зараз стикнулися з тим, що у поранених військових, які повернулися з фронту, спостерігаються риси, притаманні старим людям.

“У них прискорене старіння. Вони мають не тільки одну рану, а й ураження всіх органів і систем, що характерно для пацієнта похилого віку”, - пояснила лікарка.

Своєю чергою головний онконейрохірург Національної академії медичних наук доктор медичних наук Володимир Розуменко наголосив, що під час війни здоров'я людей має бути на першому плані.

“У ці часи держава піклується про наше майбутнє. Ми досягнемо перемоги, але після перемоги маємо відновити нашу державу. Ми повинні мати здорове населення, яке буде відбудовувати Україну”, - підкреслив Розуменко.

Завідувачка відділу судинної патології головного мозку в Інституті геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ Світлана Кузнєцова наголосила на важливих наукових відкриттях, зроблених під час війни.

“Ми зробили дуже важливі відкриття. Наприклад, мінно-вибухові травми енергетично виснажують мозок. Він по-різному виснажується залежно від віку. Після 40 років страждає кора головного мозку: знижується пам’ять, виникають емоційні порушення. А у більш старшого покоління страждає підкірка, те, що регулює серце, тощо. Відповідно, лікувати таких пацієнтів треба по-різному”, - зауважила Кузнєцова.