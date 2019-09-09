Войти | Зарегистрироваться
11:52

понедельник,
09 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Одесский митрополит УПЦ поздравил сестер милосердия Марфо-Мариинской обители с 5-летием миссионерского служения

09.09.2019 / 11:31
Одесский митрополит УПЦ поздравил сестер милосердия Марфо-Мариинской обители с 5-летием миссионерского служения
Митрополит Агафангел и сестры милосердия со своим духовником Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Агафангел поблагодарил сестер за их труды, пожелал духовной крепости в миссионерских послушаниях

В Одессе, 7 сентября, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел поздравил сестер милосердия Марфо-Мариинской обители с 5-летием служения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, сестры милосердия также поздравили владыку Агафангела с днем рождения и подарили ему Владимирскую икону Пресвятой Богородицы.

Владыка Агафангел поблагодарил сестер за их труды, пожелал духовной крепости в миссионерских послушаниях. В честь 5-летия служения митрополит подарил духовнику сестричества протоиерею Иоанну Гориа икону святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского, привезенную с острова Корфу (Греция). Каждой сестре владыка подарил именные четки, а также небольшие образы Божией Матери и сосуды с освященным елеем с острова Корфу, где накануне владыка Агафангел молился и совершал богослужение во время своей паломнической поездки.

Как сообщал Центр информации УПЦ, за годы миссионерского служения в городских лечебных учреждениях, на социальных объектах и в общественном транспорте, сестры раздали 200 тысяч нательных крестов и икон, 80 тысяч книг духовного содержания. Также 5 тысяч человек приняли Причастие на больничных койках. Для многих это было первое Причастие в жизни.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 сентября
6 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.