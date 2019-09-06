Цемах включен в список на обмен между РФ и Украиной

"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Цемаху, который в голландской прокуратуре проходит как подозреваемый по делу об уничтожении "Боинга" рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, владеющим важной информацией по делу.

Суд применил к Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства и освободил его из-под стражи в зале суда.

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