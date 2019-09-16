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В школе в Винницкой области отравились 20 человек

16.09.2019 / 18:41
В Винницкой области из-за отравления в школе госпитализированы 5 взрослых и 15 детей, полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

 13 сентября в полицию поступила информация о госпитализации учащихся и работников одной из козятинский школ в районную больницу с диагнозом пищевое отравление. Всего на больничных койках оказались 20 человек, из них 5 взрослых и 15 детей.

Предварительно установлено, что пострадавшие отравились продуктами питания в столовой школы.

 Работа заведения, готовившего и доставлявшего еду в школу, приостановлена.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Источник 

школа, отравление, Винница
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