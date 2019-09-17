Чумак возвратил общий доступ к е-декларациям военных прокуроров

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Центр противодействия коррупции

Дословно ГПУ: "Отныне информация о состоянии военных прокуроров станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном сайте НАПК".

Чумак отменил постановление Матиос от 31 марта 2017 года, которое обеспечивало конфиденциальнось данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.

Отмечается, что тогда из реестра НАПК исчезло 72 декларации военных прокуроров, а сейчас их вдвое больше, потому что они еще должны были подать ежегодные декларации за 2018.

Матиос и ГПУ объясняли решение о сокрытии деклараций угрозой из-за конфликта с Россией.

После получения решения Чумака НАПК должно обнародовать декларации военных прокуроров.

Также общество не имеет доступа к декларациям чиновников Службы безопасности Украины. В частности, назначенный президентом глава СБУ Иван Баканов, сказал, что закон не обязывает его подавать декларацию, поэтому он этого делать не будет.

Декларации руководства СБУ не публикуются для общественности, но они есть в Службе безопасности.

Напомним: 14 апреля 2017 года, с сайта НАПК исчезли декларации подчиненных генпрокурора Юрия Луценко и Анатолия Матиоса.

Впоследствии, в НАПК объяснили, что декларации ряда должностных лиц военной прокуратуры были изъяты из Реестра е-деклараций на основании постановления Матиоса.

Центр противодействия коррупции обжаловал постановление Матиоса и решение НАПК.

Однако, 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законным постановление главного военного прокурора Анатолия Матиос о засекречивании деклараций прокуроров. Апелляционный суд жалобу ЦПК также отклонил.

2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Еще в должности замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

29 августа президент Владимир Зеленский внес проект закона №1032, которым предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.

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