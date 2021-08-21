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Из Каменец-Подольского 40 тысяч верующих УПЦ за неделю пройдут 250 км в Почаевскую лавру

21.08.2021 / 10:45
Из Каменец-Подольского 40 тысяч верующих УПЦ за неделю пройдут 250 км в Почаевскую лавру
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор возглавил соборный молебен, обратился к верующим с напутственным словом, благословил паломников и сам возглавил крестный ход

Из Каменец-Подольского 40 тысяч верующих Украинской Православной Церкви вышли крестным ходом в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svsobor.com, паломники за неделю пройдут пешком 250 километров до Почаевской лавры.

«На протяжении нескольких столетий православные христиане отправляются из Каменца-Подольского на богомолье в Почаев. За этот небольшой отрезок времени, преодолевая расстояние в 250 км, каждый крестоходец имеет возможность в какой-то степени закалить свое тело и душу, научиться сострадать ближним, смиряться, терпеть, проявлять христианскую любовь и благотворительность, в конце концов просто понять себя, заглянув в свою сущность», – отметили в епархии.

Молитвенное шествие началось в предместье Каменца-Подольского – от храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Должок.

Митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор возглавил соборный молебен, обратился к верующим с напутственным словом, благословил паломников и сам возглавил крестный ход.

По предварительным данным шествие насчитывает более 40 тысяч человек, в котором принимают участие паломники из Сербии, Беларуси, Румынии и других стран. Колонна крестоходцев растянулась на 10 километров.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ, Почаевская лавра, каменец-подольская епархия
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