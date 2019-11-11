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Пять человек доставлены в полицию после столкновения активистов УПЦ КП с сотрудниками суда

11.11.2019 / 15:09
Пять человек доставлены в полицию после столкновения активистов УПЦ КП с сотрудниками суда
УНН Источник: УНН
Сообщается, что «пять активных участников происшествия правоохранители доставили в управление полиции», где устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения

В Киеве в помещении Шестого апелляционного суда во время судебного заседания по делу УПЦ КП произошло столкновение между представителями религиозной организации и работниками суда.

Пять человек были доставлены в полицию, сообщают «УНН» со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

«По предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пытались попасть на заседание, в результате чего произошло столкновение с представителями суда. Для прекращения конфликта работники полиции применили слезоточивый газ», - говорится в сообщении.

Сообщается, что «пять активных участников происшествия правоохранители доставили в управление полиции», где устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения.

«Событие должным образом зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проверки будет дана правовая оценка действиям участников инцидента», - отмечается в сообщении.

Шестой апелляционный суд рассматривал апелляционные жалобы митрополита Черкасского ПЦУ Олега Яременко и Министерства культуры Украины относительно решения первой инстанции о приостановлении ликвидации УПЦ КП.

Источник: Inpress.ua
суд, УПЦ КП
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