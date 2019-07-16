Киевский окружной суд открыл дело по иску об отмене ликвидации УПЦ КП

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата к Министерству культуры об отмене ликвидации УПЦ КП.

Как сообщается во вторник на сайте суда, УПЦ-КП просит суд отменить приказ Минкультуры от 30 января 2019 года в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата", а также о новой редакции устава об управлении УПЦ КП.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и без проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Как сообщалось, о своей самоликвидации УПЦ КП объявила 15 декабря 2018 года накануне Объединительного Собора.