ЦИК законно сняла Шария с выборов — решение Верховного суда

Об этом сообщает Верховный суд на своей странице в Facebook.

“Верховный суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты. Такое решение Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Шария Анатолия Анатольевича и политической партии “Партия Шария” к Центральной избирательной комиссии”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что истцы просили признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 3 июля «Об отмене регистрации кандидата в народные депутаты Украины Шария А.А., включенного в избирательный список политической партии “Партия Шария” в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года”.

При этом в ВС напомнили, что суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, исходил из того, что основанием для решения вопроса об отмене регистрации Шария есть письмо СБУ, в котором была указана дополнительная информация относительно последнего места его жительства, а именно то, что Шарий 24 января 2012 года выехал за пределы Украины и после этого на территорию Украины не въезжал.

Отмечается, что Верховный суд согласился с этим решением.

“Верховный суд отметил, что согласно ст. 1 Закона Украины “О гражданстве Украины” от 18 января 2001 года № 2235-III непрерывное проживание на территории Украины – это проживание в Украине лица, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год – 180 дней. Не является нарушением требования о непрерывном проживании выезд лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или изменение лицом местожительства на территории Украины”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллегия судей отметила, что соответствие гражданина установленным избирательным цензам, в том числе ценза оседлости, является одним из условий его правоспособности относительно участия в выборах и реализации пассивного избирательного права.

По мнению судебной коллегии, указанные обстоятельства в совокупности с другой изложенной в письме СБУ информацией, а также отсутствием документов о проживании истца на территории Украины не подтверждают установленного ценза оседлости для участия в выборах.

"Как установлено судом первой инстанции, ЦИК при решении вопроса о принятии обжалуемого решения правомерно использовала содержание полученной информации как официальной, указанной в письме СБУ. К тому же действующим законодательством ЦИК не наделена полномочиями проверять полученную от правоохранительных органов информацию устанавливать правомерность действий правоохранительных органов относительно соблюдения законодательства при сборе, изготовлении и распространении информации", - передает пресс-служба Верховного суда.

Также отмечается, что коллегия судей установила, что истцы ни ЦИК, ни суду не предоставили доказательств в подтверждение информации относительно возвращения Шария на территорию Украины после 24 января 2012 года. Имеющиеся в ЦИК документы, полученные от Министерства внутренних дел Украины, Государственной пограничной службы Украины, Министерства иностранных дел Украины, также не содержали сведений относительно указанных обстоятельств.

"Суд указал, что истцы имели возможность и достаточно времени для того, чтобы подтвердить местонахождение Шария А.А. на территории Украины путем предоставления доказательств или информации относительно ведения им быта в месте проживания (деятельность, связанная с удовлетворением собственных материальных, социальных и культурных потребностей, в том числе, но не исключительно, даже относительно приобретения товаров или услуг), иных доказательств в подтверждение проживания в Украине в течение последних 5 лет", - информируют в Верховном суде.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия 2 июля во исполнение решений Верховного суда зарегистрировала видеоблогера Шария кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Уже 3 июля ЦИК отменила это решение.

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