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УПЦ КП подала в суд против Министерства культуры Украины

02.07.2019 / 18:36
Суд рассматривает вопрос о начале производства

УПЦ КП будет судиться с Минкультом за восстановление своего устава 

 

 

Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата обратилась в суд с иском против Министерства культуры Украины.

В Окружной административный суд Киева был подан иск с требованием отменить решение Минкульта об аннулировании регистрации устава УПЦ КП, передает пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской Православной Церкви", а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП. Истцом указана Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата», -сказано в сообщении.

В частности, представители УПЦ КП просят признать противоправным приказ Минкульта от 30 января 2019 года, в котором приказ о регистрации новой редакции устава УПЦ КП признается недействительным.

Также было подано ходатайство об обеспечении иска, в котором истец просит немедленно прекратить действие приказа, который был оспорен.

Суд рассматривает вопрос о начале производства и правомерности принятия мер по обеспечению иска.

 

Источник: Inpress.ua
суд, Минкульт, УПЦ КП
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