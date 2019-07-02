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Новый секретарь СНБО выступил против визового режима с Россией

02.07.2019 / 17:16
Новый секретарь СНБО Александр Данилюк выступил против визового режима с Россией.

 

Об этом он рассказал в интервью изданию "LB".

По его словам, сейчас нет такой необходимости.

"Если будет политическое решение - будем его анализировать, что даст практическое его применение", - отметил он.

Также Данилюк отметил, что украинские санкции против РФ будут продлеваться.

"Если мы хотим, чтобы Европа и США продлевали свои санкции, мы обязаны делать это сами. Тем более, что у нас есть несовпадения в фамилиях, как, например, по Ротенбергу. Против одного из самых близких людей Путина, который строил Крымский мост, ввели санкции все, кроме нас. Мы сделали вид, что букву "р" не выговариваем", - отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о перспективах введения виз с Россией. По мнению Климкина, нужно ввести биометрический визовый режим с РФ.

Климкин говорил, что "для россиян должна быть введена система оповещения о пересечении границы". Он объяснил, что "когда российские граждане будут приезжать в Украину, они на соответствующем сайте будут сообщать заранее о своем визите. За три или за пять дней".

Источник 

визовый режим, РФ, Данилюк
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