На Киевщине представители ПЦУ и УПЦ КП устроили драку из-за строительства храма

На Киевщине в поселке Клавдиево-Тарасово произошла потасовка между представителями ПЦУ и УПЦ Киевского патриархата из-за строительства нового храма.

Представители Киевского патриархата обвиняют ПЦУ в подделке документов и рейдерском захвате парафии, об этом сообщает PavlovskyNews.

По словам священника УПЦ КП Сергея Струка, представители ПЦУ незаконно пытаются построить новый храм на территории, которая принадлежит Киевскому патриахрату.

Представители Православной Церкви Украины, как отмечают журналисты, отбрасывают все обвинения и уверяют, что получили разрешение от местных властей на проведение земельных работ.

В данный момент между УПЦ КП и ПЦУ идут судебные разбирательства - Киевский патриархат в кассации оспаривает право собственности ПЦУ на строения, которые расположены на земельном участке. Священник УПЦ КП в общении с журналистами обвинил представителей ПЦУ в подделке документов для строительства нового храма.

26 ноября в поселке Клавдиево-Тарасово были выкопаны траншеи под фундамент, однако представители УПЦ КП заблокировали заливку и вызвали правоохранителей.

В пресс-службе УПЦ КП утверждают, что ПЦУ не имеет разрешения на строительство и утвержденной проектной документации. На место инцидента прибыли правоохранители и эксперт-архитектор, который подтвердил незаконность начала строительства нового храма.