Патриарх Кирилл рассказал, как действует Божья благодать

Господь учит, что спасение приходит только Его Божественной силой, только благодатью в ответ на наши добрые дела.

Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.

«Можно делать много добрых, хороших дел: правильно устроять жизнь государства, честно работать на предприятиях, никого не обижать, возделывать землю. Все это очень ценно для человеческого общежития, но все это не может привести нас в Божественное Царство, потому что дела нас не спасают. Они обеспечивают нашу земную жизнь комфортом, благополучием, безопасностью, что, конечно, очень важно, но это не имеет прямого отношения к спасению нашей души. Потому что ввести человека в Божественное Царство не может никакое дело человеческое, но только сила Божественная: благодатью вы спасены», - отметил Патриарх Кирилл.

Он напомнил, что благодать Божия не действует автоматически, а через веру человека.

«Вера есть непременное условие усвоения Божественной благодати. Никакая благодать Божия не спасет человека, если нет веры. В самом деле: ну, не верит человек в Бога, не верит ни в какую благодать, - как же может благодать подействовать на того, кто отрицает и Бога, и благодать, и Божественную помощь? Вера - непременное условие, это та часть огромного пути ко спасению, которую мы проходим сами», - сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх объяснил, что благодать движет человеком, как порыв ветра, но для того, чтобы порыв ветра двигал парусное судно, нужен парус, нужно что-то подставить под эту мощь, под эту силу, и таким парусом становятся наши добрые дела.

«Спасает человека Божественная благодать - спасает по вере. Но ведь вера может быть формальной и не иметь никакого значения для человека. Поэтому выстраивается четкая линия: благодать спасает -- благодать спасает по вере - а вера должна подкрепляться делами. Без этой триединой силы не может человек достойно пройти жизнь и тем более не может войти в Царствие Небесное», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

По его словам, важно построить правильную для себя систему ценностей и в соответствии с ней устроить и повседневную жизнь, соединяя действие благодати Господней с нашими добрыми делами.