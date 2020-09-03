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Филарет Денисенко заявил, что патриарх Варфоломей и Госдеп США пытаються уничтожить его структуру

03.09.2020 / 11:50
Филарет Денисенко заявил, что патриарх Варфоломей и Госдеп США пытаються уничтожить его структуру
Источник: Из открытых истоников
Глава УПЦ КП также заявил, что глава ПЦУ Епифаний Думенко ждет его смерти, чтобы завладеть его резиденцией на ул. Пушкинской в Киеве

Филарет Денисенко сообщил, что патриарх Варфоломей лично просил Владимира Зеленского посодействовать уничтожению УПЦ КП. Также он заявил, что в этом процессе участвует Госдеп США.

Об этом глава УПЦ КП заявил в видеоинтервью телеграм-каналу PavlovskyNEWS.

«Секретарь госдепартамента встречался в Киеве с митрополитом Епифанием, и у нас есть подозрение, что Епифаний использует встречу с госсекретарем (Майком) Помпео, чтобы выполнить просьбу Вселенского Патриарха», – сообщил Денисенко.

В то же время Филарет считает, что «Америка должна ответить, поддерживает она уничтожение Киевского патриархата или нет».

Глава УПЦ КП также заявил, что глава ПЦУ Епифаний Думенко ждет его смерти, чтобы завладеть его резиденцией на ул. Пушкинской в Киеве.

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, пцу, денисенко филарет
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