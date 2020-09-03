Лавров: ситуацию в Беларуси дестабилизируют 200 экстремистов из Украины

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Есть данные примерно о 200 экстремистах, подготовленных в Украине для дестабилизации в Беларуси, спецслужбы должны ими заняться...

Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей.

Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более, попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься".

По словам Лаврова, у РФ есть подтвержденные сведения, что деятельность по дестабилизации ситуации в Беларуси ведется с территории Украины: "Там есть и "трезубец Степана Бандеры", есть и "С14", есть национальный корпус, есть Правый сектор. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии".

Напомним, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина поставила на паузу дипломатические отношения с Беларусью.

Почти месяц в Беларуси продолжаются протесты. Поводом для акций стали официальные результаты президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов.

Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников силовых ведомств, который в случае необходимости могут отправить в Беларусь, но он якобы "не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля".

Александр Лукашенко 16 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности" в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.

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