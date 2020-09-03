Кабмин уточнил перечень иностранцев, которых будут пускать в Украину, несмотря на запрет

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал во время онлайн-брифинга по итогам заседания правительства.

"Мы предварительно уточнили перечень граждан, которые могут попасть в Украину в связи с запретом на въезд. Мы уточнили частично и перечень членов семей, которые это могут сделать, а также дали возможность гражданам иностранных государств, желающим учиться в Украине, сделать это несмотря на временный запрет на въезд в связи с санэпидемпотребностью", - сказал Немчинов.

Кабинет Министров принял решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00:00 28 августа 2020 года.

Это требование не распространялось на лиц, которые:

- являются родственниками первой линии;

- имеют разрешение на работу в Украине;

- следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- прибывают в Украину с целью обучения;

- проходят военную службу на территории Украины;

- постоянно или временно проживают на территории Украины;

- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

- явлются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, Офиса Президента, Министерства иностранных дел;

- являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство во имя мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению министра обороны Украины;

- являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, которые проходят на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

- являются техническими специалистами, которые прибывают в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

- являются лицами, осуществляющими перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

- прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

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