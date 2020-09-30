Кабмин изменил правила въезда в Украину для иностранцев на период карантина

Согласно правилам, иностранцам разрешен въезд в Украину только при наличии страхового полиса, а самоизоляции подлежат лица, прибывшие из государства или являющихся гражданами (подданными) государств с высоким распространением COVID-19, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"28 сентября 2020 года постановлением Кабинета министров Украины №888 внесены изменения в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года №641, которое устанавливает карантин и вводит усиленные противоэпидемические мероприятия. В частности, правительство определило, что, среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс) и покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующего на срок пребывания в Украине", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы во вторник, 29 сентября.

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