Арахамия о ротациях в Кабмине: планируется три-четыре кадровых замены

"Планируется три-четыре кадровых замены. Но мы не будем из анонсировать наперёд, потому что это может навредить определенному министерству, потому что на следующий же день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр уходит, его уже никто не слушается, он не может выполнять свои обязанности фактически. А временной лаг между новостями и решением, он, может быть две-три недели, возможно, даже и неделю", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента 7 сентября.

При этом он отметил, что фракция ещё полтора месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.

На уточняющий вопрос о том, что якобы генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев может возглавить Министерство обороны Украины, Арахамия ответил, что пока такой информации нет.

"Нет такой информации. Он работает главой "Укроборонпрома", где реально рекордные результаты за несколько лет: растёт экспорт, занятость, зарплаты выплачиваются сотрудникам, новая продукция начинает выпускаться. Он на своем месте, он никуда не рвётся. Сейчас вот активная медиакампания какая-то: на него грязь пытаются лить. Обычно это всегда связано с тем, что место министра какого-то освобождается и вокруг этого всех потенциальных кандидатов начинают сметать", - объяснил он.

Глава фракции подчеркнул, что это неправильная стратегия и таким образом никогда не удастся найти подходящих кандидатов, потому что "большинство людей нормальных, которых мы хотим, они отказываются идти в министерство".

"Потому что если человек, например, в бизнесе, он говорит: "У меня все хорошо, у меня хорошая зарплата, хорошая репутация, меня в Фейсбуке люди лайкают, не матюкают. Как только стану чиновником, на следующее утро я уже плохой человек", - уточнил Арахамия.

Вместе с тем он опроверг информацию о возможном увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"Его же только назначили... Если бы кто-то и хотел, то это выглядит бессмысленно. Нет, не думаю, что это возможно", - сказал парламентарий.

При этом он подчеркнул, что во фракции "тщательно записали" первые шаги Монастырского на должности, заявленные им на первой пресс-конференции, для того, чтобы "всё-таки, выполнялась традиция между обещаниями и действиями".

"Я сразу же предупреждал Дениса Анатольевича как нашего коллегу по-дружески, чтобы он был готов к тому, что мы через полгода-год будем спрашивать о выполнении обещаний, данных публично, и это может стать основанием для кадровых решений", - добавил Арахамия.

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