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В Белоцерковской епархии УПЦ сгорел храм святого Иоанна Богослова

08.09.2021 / 12:05
В Белоцерковской епархии УПЦ сгорел храм святого Иоанна Богослова
Источник: Центр информации УПЦ
Пожар начался около 5 часов утра и полностью уничтожил храм изнутри

На Киевщине сгорел храм святого апостола Иоанна Богослова Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Белоцерковской епархии, пожар произошел 7 сентября в селе Брилевка Ставищенского района.

Пожар начался около 5 часов утра и полностью уничтожил храм изнутри - остались только стены. Причины пожара устанавливаются.

«Белоцерковская епархия просит у всех людей доброй воли молитвенной поддержки и, по возможности, материальной помощи для церкви святого апостола Иоанна Богослова в селе Брилевка», - обратились в епархии.

Помочь можно по реквизитам, указанным здесь.

Источник: Inpress.ua
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