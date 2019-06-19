Роспуск Рады: у Зеленского упрекнули ВР за затягивание судебного процесса

Об этом он сказал во время согласительного совета во вторник, 18 июня.

По его словам, сейчас проводятся слушания КС относительно конституционности решения президента о роспуске парламента и команда Зеленского направила в Раду обращение о предоставлении ряда документов о существовании коалиции.

"И, к сожалению, получили то, что в народе называют отписки, что наше обращение зарегистрировано, но учитывая большое количество запрошенных документов, их подготовка и обработка требуют увеличения указанного срока для выполнения", - сказал Стефанчук.

Он обратил внимание на то, что судебный процесс начат по инициативе нардепов и потому команда президента хочет получить всю необходимую доказательную базу для решения вопроса по существу.

"Просим по возможности ускорить предоставление этих документов на получение перечня фракций, копий заседаний секретариатов и т.д. В противном случае, думаю, у общества могут возникнуть не беспочвенные подозрения относительно затягивания этого процесса", - заявил представитель Зеленского.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что ни у спикера парламента, ни у президента нет полномочий определять состав коалиции и делать вывод о ее существовании.

"Но у меня есть те документы, которые может иметь председатель Верховной Рады. Это численность фракций, численность комитетов, и в частности, численность аппарата. Это то, что у моих полномочиях. Я в Конституционный суд подал те документы, которые по моему мнению являются важными аргументами", - сказал Парубий.

Он отметил, что утверждение о том, что коалиция прекратила свое существование с выходом Радикальной партии неправдива, поскольку состав фракций БПП и "Народного фронта" в то время превышал 226 нардепов.

По его словам, он передал и второй документ о том, сколько заявлений было подано о выходе из коалиции, с момента ее создания, когда насчитывалось 302 народных депутата, к тому времени, когда "Народный фронт" объявил о своем выходе и формировании новой коалиции.

"Если взять все эти документы, то эта цифра будет больше, чем 226. Я думаю этих документов достаточно для понимания и мы передадим их вам тоже", - сказал Парубий.

Он добавил, что по его мнению, моментом окончания существования коалиции является тот день, когда "Народный фронт" объявил о своем решении и это единственный документ на который следует опираться, если есть желание действовать в рамках закона, а не с политической целесообразности.

Спикер подчеркнул, что парламент готов к любому решению Конституционного суда.

Напомним: 11 июня Конституционный Суд завершил открытую часть заседания в деле о роспуске Верховной Рады.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию. Документа не хватало на заседании КС 11 июня.

18 июня Конституционный Суд продолжит рассмотрение дела по представлению 62 народных депутатов относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов".

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая стартовала парламентская кампания.

В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.

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