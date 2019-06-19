В Украину прибыл новый руководитель посольства США

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся в Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год.

Он также был специальным координатором Госдепа по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и тому подобное.

Перед последним назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также в поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал посол Тейлор.

Он добавил, что США будут продолжать "поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Также посольство сообщает, что Кристина Квин вернется к своей работе в должности заместителя главы Миссии.

Напомним: чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершит работу в этой должности 20 мая.

До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности выполняла временный поверенный Кристина Квин.

По данным украинских СМИ, Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В Госдепе назвали ротацию посла запланированной.

Ранее сын президента США Дональд Трамп-младший критиковал Йованович якобы из-за ее критических заявлений в сторону Белого дома. Трамп-младший ссылался на статью "The Daily Wire", в которой бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович необходимо отозвать с должности после критических заявлений в адрес администрации Трампа.

Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около $4 миллионов, которые она должна была выделить на его ведомство.

Государственный департамент США назвал заявление Луценко "откровенной выдумкой".

Источник