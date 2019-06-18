Предстоятель УПЦ рассказал, как преодолевать жизненные испытания

Чем больше человек полагается на волю Божию – тем легче переносит испытание.

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью порталу «Православная жизнь», сообщает Центр информации УПЦ.

«Каждое жизненное испытание - своеобразный экзамен нашей веры. Нужно всегда помнить, что без воли Божией или ослабления Божьего ничего не происходит ни на земле, ни в жизни каждого отдельного человека.

Чем больше мы полагаемся на Его волю, тем легче переживаем испытания. Если случится нам растеряться, упасть духом, потерять духовные ориентиры, попросту говоря - заблудиться в самом себе, как в лесу, то пугаться не надо. Нужно, как воин на фронте, проявить мужество, следует заставить себя встать и через покаяние идти или даже ползти ко Христу, тогда Господь пойдет нам навстречу, как Отец блудного сына, и уничтожит в нас уныние, маловерие и малодушие. Нужно обратиться к Господу, как взывал к Нему пророк Давид в трудную минуту жизни: «Гласом моим ко Господу воззвах, и услышав меня от горы святой Своея. Я уснул (духовно), спал и встал, ибо Господь защитит меня »(Пс. 3).

Эти слова каждый день звучат в храмах Божиих, и нам нужно их помнить и в тяжелые минуты повторять, как повторял их пророк Давид. Важно всегда заставлять себя мужественно возвращаться на прежние позиции духовной жизни», - отметил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий рассказал, каким молитвам отдавали предпочтение святые.

«Все молитвы, предлагаемые Церковью, является спасительными. Святые отцы всегда отдавали предпочтение коротким молитвам, которые хорошо и удобно творить во всякое время. Особенно распространена молитва Иисусова: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного". Но творить эту молитву нужно устно, то есть произносить ее устами. Если же кто хочет заниматься умной молитвой, это нужно делать под руководством опытного духовника», - сказал Предстоятель УПЦ.

Он рассказал, как принимает важные решения, которые касаются верующих.

«Всякий епископ, делая любые заявления или принимая решение, должен делать это не от себя лично, а от имени Церкви, руководствуясь Соборным разумом. Конечно же, как всякий христианин, я также молюсь, чтобы Господь вразумил и управил меня по Его воле ответить на поставленный мне важный вопрос», - рассказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий пожелал «каждому из нас показать, что мы являемся настоящими христианами. Ведь быть христианином, членом Церкви Христовой - большая честь и большая радость для каждой души».