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На Ровенщину прибудет икона Божией Матери «Благоуханный цвет»

18.06.2019 / 12:49
На Ровенщину прибудет икона Божией Матери «Благоуханный цвет»
Икона «Благоуханный цвет» Источник: Центр информации УПЦ
Измаильская икона «Благоуханный цвет» была написана в XIX веке

Ровенские верующие смогут поклониться мироточивой иконе Богоматери «Благоуханный цвет».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ровенскую епархию УПЦ, с 23 июня по 8 июля на Ровенщине будет находиться икона Богоматери «Благоуханный цвет» (Измаильская).

Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» (Измаильская) является местночтимым образом Одесской епархии. 27 ноября 2014 года митрополит Одесский и Измаильский Агафангел объявил решение Священного Синода УПЦ об установлении празднования чудотворного образа 27 ноября.

Иконографически образ схож с иконой Божией Матери «Неувядаемый цвет». В древних образах отличие состояло в том, что Богородица держала распущенную ветвь в руках. Сейчас эта разница не соблюдается, и поэтому принято считать, что это один и тот же образ.

Измаильская икона «Благоуханный цвет» была написана в XIX веке, предположительно греческим иконописцем. Она была семейной иконой благочестивых жителей города Измаила - Георгия и Марии (фамилии остались неизвестны), и поэтому на иконе присутствуют небесные покровители этого семейства - великомученик Георгий Победоносец и равноапостольная Мария Магдалина.

В 1937 году икона была подарена Измаильском мужскому монастырю святых равноапостольных Константина и Елены.
Сообщается, что икона «Благоуханный цвет» помогает при заболеваниях ног, при лечении бесплодия, помогает в рождении и воспитании детей, способствует семейному благополучию молящихся перед ней. Молятся у иконы о даровании благочестивого мужа (жены), о сохранении целомудрия и чистоты в венчанных браках, о сохранении семьи, связывании брачных уз, если дело идет к разводу, о воспитании детей в Православии и других семейных нуждах.

Источник: Inpress.ua
икона, упц, Икона «Благоуханный цвет»
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