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Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии

18.06.2019 / 12:54
Президент Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины.


Об этом говорится в указе президента №407.

До этого Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии, а после увольнения бывшего главы НГУ выполнял полномочия руководителя ведомства.

В 2010 году Балан был начальником Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, а в 2014 году его назначили заместителем командующего НГУ.

Новый руководитель НГУ также имеет ордена "За заслуги" II и III степеней, и медаль "За воинскую службу Украине".

Кроме того, Зеленский уволил Олега Кулика с должности заместителя командующего НГУ и зачислил его в распоряжение командующего Нацгвардии.

Также Зеленский назначил на должности заместителей нового главы НГУ Юрия Лебедя и Руслана Дзюбу.

Владимира Кондратюка назначили первым заместителем командующего Нацгвардии.

Напомним: 7 мая экс-президент Петр Порошенко уволил командующего Нацгвардии Юрия Аллерова.

Генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины от 30 декабря 2015 года по 7 мая 2019 года.

В 2019 году Аллерова заподозрили в причастности к незаконному завладению 81635448 грн.

17 мая суд избрал Аллерову меру пресечения - содержание под стражей до 12 июля 2019 года, определив размер залога в 4,8 млн грн, а 21 мая он вышел из СИЗО.

Источник 

 

Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии

Президент назначил Николая Балана командующим Нацгвардией

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины.

 

Об этом говорится в указе президента №407.

 

До этого Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии, а после увольнения бывшего главы НГУ выполнял полномочия руководителя ведомства.

 

В 2010 году Балан был начальником Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, а в 2014 году его назначили заместителем командующего НГУ.

 

Новый руководитель НГУ также имеет  ордена "За заслуги" II и III степеней, и медаль "За воинскую службу Украине".

 

 

Кроме того, Зеленский уволил Олега Кулика с должности заместителя командующего НГУ и зачислил его в распоряжение командующего Нацгвардии.

 

Также Зеленский назначил на должности заместителей нового главы НГУ Юрия Лебедя и Руслана Дзюбу.

 

Владимира Кондратюка назначили первым заместителем командующего Нацгвардии.

 

Напомним: 7 мая экс-президент Петр Порошенко уволил командующего Нацгвардии Юрия Аллерова.

 

Генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины от 30 декабря 2015 года по 7 мая 2019 года.

 

В 2019 году Аллерова заподозрили в причастности к незаконному завладению 81635448 грн.

 

17 мая суд избрал Аллерову меру пресечения - содержание под стражей до 12 июля 2019 года, определив размер залога в 4,8 млн грн, а 21 мая он вышел из СИЗО.

 

Источник https://www.pravda.com.ua/

 

Зеленский, Балан, Нацгварлия
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