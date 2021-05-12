Итоги Священного Синода УПЦ: подготовка к организации миссий зарубежом, введение медкапелланства, съезд монашества

В Киево-Печерской лавре сегодня состоялось первое в текущем году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, иерархи Украинской Православной Церкви оценили вызовы, которые стоят перед Церковью, решали кадровые и другие вопросы жизни Церкви.

Священный Синод поручил Киевской духовной академии при участии представителей Поместных Церквей провести мероприятия, посвященные богословско-каноническому осмыслению принципа соборности и вопросу первенства в Православной Церкви.

Международные мероприятия будут посвящены 1970-летию Апостольского Собора в Иерусалиме и 1570-летию IV Вселенского Собора. Эти Соборы положили начало решению важных вопросов в церковной жизни и приняли ряд важных вероучительных и канонических решений.

Особое внимание будет сосредоточено на богословском, каноническом и историческом толковании 28-го правила IV Вселенского Собора, к которому апеллируют представители Константинопольского Патриархата, защищая свои претензии на уникальную власть в Православной Церкви.

Для взаимодействия и сотрудничества Украинской Православной Церкви с государственными, частными учреждениями и организациями и объединениями граждан при Отделе внешних церковных связей УПЦ создан общественный совет.

Согласно решению Священного Синода, в этом году состоится съезд монашества Украинской Православной Церкви. Местом проведения съезда избрана Успенская Почаевская лавра.

Кроме того, Священный Синод констатировал необходимость духовного окормления верующих Украинской Православной Церкви, которые проживают или работают за пределами Украины.

Епархиальные архиереи получили благословение информировать ОВЦС УПЦ о местах компактного проживания мирян из вверенных им епархий за рубежом с целью дальнейшей организации миссий или приходов.

В ответ на инициативу председателя Синодального отдела по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений в составе указанного отдела создана Комиссия по делам пастырства в сфере здравоохранения, которая присоединится к процессу внедрения капелланства в сфере здравоохранения Украины.

С целью подготовки медицинских капелланов Украинской Православной Церкви Синодальным отделом по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений вместе с Учебным комитетом и Киевской духовной академией будет разработана специальная учебная программа.

Решением Священного Синода образовано три мужских монастыря: в честь Честного и Животворящего Креста Господня (Долина Крестов) Могилев-Подольской епархии; в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи Черновицко-Буковинской епархии и Свято-Воскресенский Новоафонский во Львовской епархии.

Рассмотрев рапорты епархиальных архиереев, Синод утвердил настоятеля, наместника и настоятельниц для таких монастырей: Николаевского мужского монастыря Могилев-Подольской епархии; Космо-Дамиановского мужского монастыря Симферопольской епархии; Богоявленского женского монастыря Тернопольской епархии; женского монастыря в честь великомученицы Варвары Белоцерковской епархии и Успенского Елецкого женского монастыря Черниговской епархии.

Священный Синод благословил местное почитание в пределах Житомирской епархии святителя Евмения (Хорольского), архиепископа Житомирского и Овручского и установил день его памяти 25 августа.

Для богослужебного использования утверждены тексты акафиста в честь Луганской иконы Божией Матери, последований благословения врачебницы и иконописцев, а также молебное пение о болящем ребенке.

Кроме того, на заседании Священного Синода был принят ряд кадровых решений: клирик Горловской епархии архимандрит Паисий (Шинкарев) избран епископом Константиновским, викарием Горловской епархии; клирик Киевской епархии архимандрит Антоний (Пухкан) избран епископом Корсунь-Шевченковским, викарием Черкасской епархии.