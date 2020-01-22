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На Волыни на благотворительном концерте УПЦ собрали более 260 тыс грн для детей-сирот

22.01.2020 / 13:45
На Волыни на благотворительном концерте УПЦ собрали более 260 тыс грн для детей-сирот
Благотворительный концерт Источник: Центр информации УПЦ
По итогам благотворительного концерта сумма собранных средств составила 269 700 гривен

В Луцке 21 января состоялся 26-й Благотворительный рождественский концерт, организованный Украинской Православной Церковью для сбора помощи в пользу детей-сирот и других незащищенных лиц, нуждающихся в поддержке.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, в ходе мероприятия было собрано 269 700 гривен,

«В благотворительном мероприятии приняли участие церковные хоровые коллективы Волынской епархии УПЦ, хор священнослужителей, хор студентов Волынской и Почаевской духовных семинарий, архиерейские хоры «Покров» и «Волинські дзвони», а также различные светские коллективы, воспитанники детских воскресных школ, учащиеся музыкальных школ и многие другие исполнители», - отметили в епархии.

Особым украшением концерта стало выступление академического камерного оркестра «Кантабиле» Волынской областной филармонии, а также выступление протоиерея Александра Клименко.

Архиепископ Нафанаил поздравил всех участников и гостей концерта с Рождественскими праздниками и поблагодарил всех присутствующих за свершение дела милосердия.

Он подчеркнул, что «26-летие епархиального Рождественского концерта – важная дата для верующих Волыни, поскольку на этом мероприятии выросли целые поколения православных».

По итогам благотворительного концерта сумма собранных средств составила 269 700 гривен.

Завершилось мероприятие «Многолетием», которое произнес протодиакон Михаил Абрамчук, и духовным гимном Украины «Боже, великий, єдиний...» в исполнении сводного хора участников.

В епархии отметили, что сбор благотворительной помощи продолжается.

Источник: Inpress.ua
дети, благотворительность, упц
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