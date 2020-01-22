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Раскол в ПЦУ: священник взломал замки и провел «инвентаризацию» в храме УПЦ КП

22.01.2020 / 13:56
Видео об инциденте опубликовано на Facebook «Перший Козацький»

В Киевской области, в селе Клавдиево, священник ПЦУ, воспользовавшись отсутствием настоятеля местного храма Киевского Патриархата, срезал замки на дверях церкви и «провел инвентаризацию» находившегося там церковного имущества, а затем спровоцировал конфликт во время богослужения.

Видео об инциденте опубликовано на Facebook «Перший Козацький».

После проведенной «инвентаризации» священник ПЦУ посетил богослужение храма Киевского Патриархата и призвал к материальной ответственности церковную общину.

«Вы теперь все, кто здесь остался, когда мы уйдем, вся Клавдиевская община, несете материальную ответственность за имущество церкви и церковного дома», - заявил представитель ПЦУ, чем вызвал конфликт между верующими.

«Присутствующие начали выкрикивать «позор» и обидные вещи о руководстве ПЦУ - «разврате церкви». Представитель Киевского Патриархата угрожающе посоветовал коллеге быстрее идти «со своим томосом», иначе «в приходе останешься», - сообщает «Перший Козацький».

На канале прокомментировали случившееся, как «трагическое видео, потому что больно ранит глубиной раскола между людьми, которых поссорил томос, и которых никак не поделят Почетный Патриарх и молодой константинопольский митрополит».

Как сообщалось ранее, Патриарх Филарет потребовал от Константинопольского Патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года, который принял решение о ликвидации УПЦ КП.

Источник: Inpress.ua
пцу, кп
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