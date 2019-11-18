Раскол между КП и ПЦУ: община Владимирского собора не хочет отдавать храм

Члены церковной общины Владимирского собора приняли решение остаться под духовным руководством Патриарха Филарета и не переходить в Православную Церковь Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Владимирского собора, который является кафедральным собором Киевского Патриархата.

«Учитывая, что Православная Церковь Украины является подчиненной митрополией в составе Константинопольского Патриархата (что вытекает из текста Томоса), а независимая Украина нуждается в собственной независимой Церкви, которая бы служила своему народу, а не другим зарубежным религиозным центрам, как Москва и Константинополь, община прихода не признает так называемую «ликвидацию» Церкви и остается в составе Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и в Православную Церковь Украины не переходит», - подчеркивается в сообщении.

12 ноября община собора провела приходское собрание, где было принято решение не переходить в ПЦУ, и уведомила о нем органы государственной власти и местного самоуправления.

Как ранее сообщалось в СМИ, Апелляционный суд удовлетворил требования Православной Церкви Украины и Министерства культуры о ликвидации Киевского Патриархата.