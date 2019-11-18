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В Бельгии Варфоломей молился с католиками

18.11.2019 / 17:21
В Бельгии Варфоломей молился с католиками
Варфоломей в Бельгии Источник: Фейсбук
Патриарха Варфоломея «тепло приветствовал отец Гилберт Дегрос и монашеская община, а также большое число верующих, друзей и посетителей монастыря»

В Бельгии католическую общину аббатства Нотр-Дам де Сент-Реми в Рошфоре монашеского ордена цистерцианцев посетил Константинопольский Патриарх Варфоломей I.

Об этом сообщается на официальной странице аббатства Шеветон в Facebook.

В частности, говорится, что Патриарха Варфоломея «тепло приветствовал отец Гилберт Дегрос и монашеская община, а также большое число верующих, друзей и посетителей монастыря».

Сообщается, что «в вечернем богослужении приняли участие аббат Шеветонского монастыря Дом Ламберт Вос, а также три его предшественника и все братство его монастыря; аббат Маредского монастыря отец Бернард Лорен, а также другие монахи, монахини и религиозные деятели».

По информации, размещенной на странице аббатства «во время вечерней службы в главном храме монастыря хор шеветонских монахов на этом торжественном мероприятии исполнял греко-славянские и византийские гимны в полном соответствии друг с другом».

В то же время, греческое издание «Ромфея» сообщает, что «аббат монастыря Гилберт Дегрос выразил сердечную благодарность Патриарху Варфоломею за его почетное присутствие в монастыре, а Патриарх, соответственно, выразил свою радость за то, что имеет возможность присутствовать в монастыре».

Кроме того он поблагодарил настоятеля за братские отношения и значительную помощь, которую его монастырь оказывает Святейшему Престолу Бельгии.

Издание сообщает, что Патриарх Варфоломей подарил настоятелю серебряный резной крест, а монастырь Рошфор подарил Патриарху роскошную Библию в кожаном переплете, копию Библии XIV века.

Источник: Inpress.ua
Бельгия, Варфоломей
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