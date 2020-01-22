В Одессе УПЦ провела благотворительный концерт для более 1500 детей-переселенцев и многодетных семей

В Одессе в Национальном театре оперы и балета прошел традиционный праздник, посвященный Рождеству Христовому.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, мероприятие собрало прихожан храмов Одесской епархии, воспитанников воскресных школ, детей вынужденных переселенцев и многодетных семей.

«Более 600 юных актёров, певцов и танцоров показали для зрителей множество различных номеров, объединенных единым глубоким сюжетом, раскрывающим суть христианской надежды и милосердия», - сообщили в епархии.

После завершения концерта, владыка поблагодарил и юных актеров, и организаторов митрополичьей елки.

Как сообщается, праздник посетили более полутора тысяч зрителей.

Митрополит Агафангел подчеркнул, что прекрасный концерт стал возможен благодаря «совместным трудам отдела религиозного образования и катехизации Одесской епархии во главе с протоиереем Димитрием Яковенко и коллектива Дворца детского и юношеского творчества во главе с Л. А. Стрельцовой, поддержке губернатора Одесской области М.В.Куций и Одесского Областного совета мира».