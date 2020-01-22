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Фигуранта дела Гандзюк Павловского арестовали по новому подозрению

22.01.2020 / 14:21
Печерский райсуд Киева отправил под арест на полтора месяца бывшего помощника нардепа Игоря Павловского, подозреваемого в создании и управлении преступной группировкой, а также по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом свидетельствует трансляция судебного заседания на youtube-канале "Громадського"

Альтернативы в виде денежного залога решение суда не предусматривает.

Прокуроры рассказали на суде, что Павловский привлекал Сергея Торбина (один из подозреваемых в причастности к убийству) и других неустановленных людей для осуществления преступной деятельности и для сопровождения преступлений. Группировка совершала преступления против собственности, связанные с умышленным повреждением имущества, преступления против общественной деятельности и против жизни человека.

В частности, прокуроры рассказали, как Павловский поручил мужчинам по фамилии Пилипенко и Брага и другим лицам сжечь авто активистов.

Также, по данным прокуроров, Павловский организовывал массовые беспорядки, в частности под стенами Олешковского райсовета. К ним привлекли не менее 50 человек, прибывших к Олешковскому совета, где по указанию Торбина и Павловского заблокировали вход в здание для лиц, которые хотели присутствовать на заседании сессии.

Прокуроры также напомнили, что Павловский без уважительных причин не является в Приморский райсуд Одессы (уже 5 раз) и один раз не явился в Верховный суд. При этом в те дни, когда Павловского ждали в суде, он активно передвигался по Одессе и Херсону.

По мнению стороны обвинения, Павловский может уничтожить или подделать вещи и документы, имеющие значение для досудебного следствия, незаконно противодействовать следствию, может скрываться, незаконно влиять на потерпевших и свидетелей.

Прокуроры также напомнили о причастности Павловского к делу Гандзюк.

Прокуроры рассказали о связи Павловского с правоохранителями Херсона - о том, что есть распечатки телефонных разговоров, из которых видно, что он лично созванивался с бывшими руководителями полиции и СБУ Херсонской области.

Прямая речь прокурора: "Прошу применить к Павловскому Игорю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения альтернативной меры пресечения в виде залога".

Павловский на заседание суда пришел на костылях и сидел, все время держа их перед собой.

Адвокаты Павловского, в свою очередь, настаивали в суде, что сажать под стражу их подзащитного нет необходимости, ведь он до настоящего времени сотрудничал со следствием и к тому же очень болен, и нет никаких признаков, что он может скрыться.

Кроме того, они утверждают, что пока не увидели от следствия доказательств, свидетельствующих о преступлениях Павловского.

Относительно неявки мужчины в суды адвокаты заявили, что он не мог этого делать, потому что плохо себя чувствовал из-за болезни.

Защита попросила суд отказать стороне обвинения в полном объеме.

Напомним: в понедельник, 20 января, правоохранители задержали Павловского. Ему сообщили о подозрении в управлении преступной организацией, которая "совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности".

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.

Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.

Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он методично игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.

1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.

Источник

суд, Гандзюк, Павловский
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