В УПЦ объяснили, что на самом деле означает титул Вселенского Патриарха

Вселенский не значит «общемировой», это исторический титул, который сейчас уже не имеет того значения, которое имел в древности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на Ютуб-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«В последнее время в СМИ очень часто слышим словосочетания «Вселенский Патриарх», «Вселенский патриархат». Многие люди думают, что «Вселенский» значит «общемировой». Кто-то, может, понимает этот термин в таком астрономическом смысле. Но это не так.

Что значит «Вселенский Патриарх»? Краткий исторический экскурс. «Вселенная» на греческом языке «ойкумени» (οἰκουμένη), древними греками понималась как та часть земли, которая населенная греками, просвещенными, цивилизованными народами того времени, в отличие от варваров. Так было в античности», - рассказал протоиерей Николай Данилевич.

Священник объяснил, что значение понятия менялось на протяжении истории.

«В римские времена «Вселенной» называлась сама Римская империя. То есть, название «Вселенная» являлось синонимом Римской империи.

Вспомнил Евангелие, где говорится «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле» (Лк. 2:1). «По всей земле» в греческом языке стоит слово «ойкумени» (οἰκουμένη) – Вселенная. Но мы понимаем, что имелось в виду только Римская империя, а не вся Вселенная, не весь мир. Это первое и основное значение этого слова.

Это слово позже было атрибуировано, иными словами использовалось в титулатуре Константинопольского Патриарха. Константинополь был основан в 330 году. Там был поставлен только епископ. Этот епископ некоторое время не имел ни Патриарха (тутула – ред.), не было ни автокефальной Церкви, как бы мы сказали сегодня, а зависел от Гераклейского митрополита и до сих пор в чине интронизации Константинопольского Патриарха есть момент, когда его возводит на престол Гераклейский митрополит. Подобно тому, как Московского Патриарха возводит на престол Киевский митрополит, потому что Киевская кафедра старше Московской. Титут Вселенский сначала использовался по отношению ко всем пяти Патриархатам, которые были на территории Византийской империи. Титул Вселенский надо понимать как «имперский». То есть тот, который находится на территории империи. Именно в этом смысле и Александрийский Патриарх, и Папа Римский, и Антиохийский Патриарх, и Иерусалимский, и Константинопольский назывались в разных документах Вселенскими», - сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ.

Отец Николай рассказал о понимании роли Константинопольского Патриарха на протяжении первого и второго тысячелетия.

«Титул Вселенский был впервые использован Константинопольским Патриархом Иоанном Постником в конце VI века. Этот факт очень возмутил Папу Римского, первого по Диптиху епископа империи, так как на латинский язык этот термин переводился как «универсальный». Были разные понимания этого термина у греков и у латинян. Справедливо Папа Римский Григорий Великий говорил «Если ты универсальный, тогда кто я?». Даже апостол Петр, если он универсальный апостол, тогда другие апостолы не являются настоящими апостолами. Не может быть универсально епископа. Был даже спор между Константинопольским Патриархом и Папой Римским по поводу использования титула Вселенский. Император Фока на некоторое время запретил Патриарху Иоанну именоваться Вселенским. Но Патриарх Иоанн Постник именовался Вселенским именно в греческом смысле этого слова, как Патриарх, который находится в империи. Таким образом, Вселенский Патриарх не значит Патриарх, который выше всех остальных, это один из Предстоятелей Поместный Православных Церквей. Именно такое понимание роли Константинопольского Патриарха было на протяжении первого и второго тысячелетия», - подчеркнул он.

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ отметил, что «в начале ХХ века Патриарх Мелетий (Метаксакис) приносит новое понимание этого титула как «всеобщего», «первого без равных». Это понимание является новым, и таким, которого Православная Церковь никогда не знала».

Отец Николай Данилевич подытожил, что Вселенский не значит «общемировой».

«Вселенский значит «имперский», Патриарх империи, которой больше уже нет. В самом правиле номер 28 IV Вселенского собора, в котором говорится о том, что Архиепископу Константинополя, есть четкая политическая аргументация: поскольку Константинополь является «городом царя и синклита». Сейчас нет Византийской империи, Стамбул не является городим ни царя, ни синклита, поэтому оснований для дальнейшего действия этого правила не существует», - отметил священник.