Гончарук поручил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров

Об этом шла речь на совещании главы правительства с представителями государственных предприятий, написал Гончарук в Telegram.

"... Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Премьер-министра, на совещании он поднял вопрос инвестиций и госзакупок, поручив Минэкономики завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятия.

Вместе с тем он подчеркнул, что непрофильные активы госкомпаний будут отданы в частный сектор. "Их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и др. Они мешают компаниям работать, не приносят доходы и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр также акцентировал на том, что Фонд госимущества будет выстраивать способности для привлечения инвестиций путем продажи частным инвесторам тех объектов, которые являются убыточными и нестратегическими для страны.

Еще одним важным вопросом, по словам Гончарука, является запуск с 1 февраля программы доступного кредитования под 5-7-9% на открытие собственного дела, цель которой - стимулировать развитие предпринимательства в Украине.

"Важно, чтобы государственные банки присоединились к программе. Призвал руководителей государственных банков рассмотреть эту возможность и поддержать инициированную Президентом программу", - отметил Премьер-министр.

Он добавил, что государство компенсирует банкам разницу процентных ставок для выдачи доступных кредитов. "Это даст толчок для развития малого бизнеса", - убежден глава правительства.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 17 января рассмотрел обращение Алексея Гончарука об отставке с должности премьер-министра и решил дать шанс правительству, поручив выполнить ряд задач. Среди них - представить главе государства новую концепцию зарплат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране, урегулировать ситуацию с премиями топ-менеджеров НАК «Нафтогаз Украины», провести в правительстве кадровые изменения, переформатировать отдельные центральные органы исполнительной власти, наладить сотрудничество с парламентом.

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