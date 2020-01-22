Тысячи верующих УПЦ отмечают память основателя Ионинского монастыря

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Крещение Господне с Предстоятелем УПЦ на набережной Днепра: как это было19.01.2020 / 21:33Последние новости рубрики
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Суд принял решение взыскать недвижимость компании Коломойского на более чем 100 млн грн в пользу НБУ
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Более 70 стран представляют свою продукцию на «Зеленой неделе» в Берлине
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В Киеве - прорыв трубы: подтопило Ocean Plaza, под асфальт "ушла" маршрутка
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