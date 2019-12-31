УПЦ просит присоединиться к праздничным благотворительным акциям для детей и нуждающихся

Церковь продолжает сбор подарков и средств для сирот, больных детей и детей из социально незащищенных групп населения.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайты епархий.

В храмах Николаевской епархии в день памяти святителя Николая, 19 декабря, началась акция «Подари радость детям». В её рамках проходит сбор подарков детей-сирот и ребят из малоимущих семей.

«Более двух тысяч лет назад Божественный вестник сказал пастухам в Вифлееме: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10). И теперь эта весть о воплотившемся Боге наполнят сердца людей светом и надеждой, вдохновляет уклоняться от зла и делать добро. Каждый из нас может дарить близким эту главную радость нашего мира, утверждая благовестие исполнением заповедей любви (Мф. 22:39)», - написали организаторы акции.

Телефон для справок: 067-897-52-33 (отдел по делам семьи Николаевской епархии).

Как сообщает сайт Бориспольской епархии, объединение инвалидов обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции к Рождественским праздникам.

«У нас на учете 116 детей, имеющих статус инвалидов детства и 42 ребенка, у которых родители - люди с ограниченными возможностями. Будем благодарны за любую помощь: сладости, деньги, памперсы, пеленки, моющие и гигиенические средства, постельное белье, канцелярские принадлежности», - сказала руководитель организации Наталья Хоменко.

Благотворительная акция будет продолжаться, пока все дети не получат подарки (в прошлом году это было 28 января).

Контактный номер для связи: 099 233 11 22.

Как сообщает сайт Кировоградской епархии, в Кропивницком 5 января с 8.00 до 14.00 у храма в честь святой праведной Елисаветы Вознесенского Свято-Елисаветинского мужского монастыря пройдёт благотворительная ярмарка в пользу онкобольных детей «Время дарить».

«Посетители ярмарки смогут купить или, приняв участие в мастер-классе, сделать собственными руками подарки к Рождеству Христову для своих близких, а потраченные ими средства пойдут на лечение деток», - отметили организаторы.

Как ранее сообщалось в СМИ, в Киеве верующие УПЦ проводят акцию помощи 150-ти нуждающимся детям с такими диагнозами как ДЦП и аутизм, детям, имеющим инвалидность и тяжёлые заболевания, а также из многодетных и малообеспеченных семей.