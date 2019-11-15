Свинья в гробу, которой пугали депутатов, оказалась собственностью бизнесмена Бродского

Свинья в гробу, которую вынесли под Верховную Раду во время протестов против земельной реформы, принадлежит Михаилу Бродскому.

Об этом рассказал сам бизнесмен, сожалея, что даже такой вынужденный перформанс не остановил депутатов от голосования за открытие рынка земли.

Как пишут vlasti.net, Бродского цитирует издание «Левый берег», при этом публикуя красочные фотографии митинга.

Тушку убитого кабана поместили в деревянный гроб. Для создания эффекта «похорон» гроб обложили венками и траурными лентами. В итоге, перформанс со свиньей Бродского в «главной роли», получил широкое цитирование во всеукраинских и региональных СМИ.

Свинья стала «гвоздем» телевизионных репортажей – в том числе центральных телеканалов. Одними из тех, кто отреагировали на свинью, были журналисты ICTV.

Акцию протеста со свиньей организовала Всеукраинская аграрная рада. На официальной странице в Facebook ВАР объяснила, что это были «похороны украинского животноводства». «Они олицетворяют будущее направления животноводства в Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения «дикого» рынка земли, как это предусмотрено нормами данного законопроекта. Ведь чтобы приобрести землю и иметь возможность конкурировать с агрохолдингами, доступ к рынку земли которым предоставляется одновременно с малыми и средними сельхозпроизводителями, фермеры вынуждены будут вырезать поголовье свиней и коров, чтобы аккумулировать средства», – идет речь в сообщении.

В свою очередь, Михаил Бродский пожаловался на то, что депутаты «отдалились от народа».И чтобы к ним достучаться, нужно прибегать к таким экстравагантным методам.

«Ребята меня попросили об одолжении, я подарил им эту тушку со своей свинофермы. Я сам категорически против рынка земли. Эти профаны в Раде не понимают, что экономический эффект от продажи будет скоротечным. Они не умеют думать глобально. Нужно будет – я привезу еще свиней под Раду. У меня их много. Могу научить депутатов заниматься животноводством, чтобы они лучше понимали ценность земли, которую по-быстрому хотят продать иностранцам», – цитирует Бродского «Левый берег».

Михаил Бродский известен своим резким нравом. Meta.ua сообщает, что буквально в октябре бизнесмен попал в громкий скандал публично поссорившись с олигархом Игорем Коломойским.