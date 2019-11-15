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КС предоставил положительный вывод к законопроекту об изменениях в Конституцию относительно законодательной инициативы народа

15.11.2019 / 17:56
Конституционный суд Украины (КС) предоставил заключение по законопроекту №1015 о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно законодательной инициативы народа).

А также признал его соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

"Этим заключением Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в ст.93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - сообщает пресс-служба КС в четверг, 14 ноября.

Так, Конституционный суд считает, что юридических оснований для признания законопроекта таким, которое не отвечает требованиям части первой ст. 157 Конституции Украины, нет.

КС отмечает, что внесение предложенных законопроектом изменений в Основной закон Украины может при определенных условиях привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина.

"Конституционный суд Украины как предостережение констатирует, что предложенное законопроектом положение "право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит народу" нуждается в конкретизации исходя из того, что в Конституции Украины понятие "народ" применен в значении "Украинский народ - граждане Украины всех национальностей", - сказано в сообщении.

Так, согласно ч.2 ст.5 Конституции Украины народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, поэтому он не может быть определен субъектом законодательной инициативы без установки в Конституции количества граждан Украины, имеющих право голоса, для осуществления законодательной инициативы.

В то же КС считает, что законопроект соответствует требованиям ч.2 ст. 157 Конституции Украины.

"Верховная Рада в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положения ст. 93 Конституции Украины, следовательно, законопроект отвечает требованиям ст. 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд (КС) для получения заключения президентский законопроект №1015 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно законодательной инициативы народа.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что цель предложенных изменений – обеспечение эффективного механизма законодательной инициативы в Украине путем расширения перечня ее субъектов. Необходимость принятия законопроекта обосновывают тем, что определенный Конституцией перечень субъектов права законодательной инициативы "является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".

В Украине пока нет законодательного механизма реализации предложения по наделению народа правом законодательной инициативы.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

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Конституция, КС, законодательная инициатива
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