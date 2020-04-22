Митрополит Августин рассказал, в чем опасность потребительского отношения к Церкви

Современный человек с потребительским подходом к вере очень часто видит в Церкви не Отчий дом, а место, где всего лишь можно что-то освятить ради благ в земной жизни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин (Маркевич) в эфире «Першого Козацького».

«Сейчас большая беда, которую не все осознают, то, что многие верующие относятся к Церкви потребительски. Есть такое выражение -«потребительское христианство». И настолько эта инфекция проникла в тело Церкви как общество, как организм, что мы даже не замечаем, насколько такое мышление, такое видение затмевает значение Церкви в твоей жизни», - сказал он.

По его словам, потребительское отношение к Церкви может проявляться в сознании человека даже относительно к нательному кресту, который многие верующие носят просто как украшение или «для защиты».

«Я думаю, только один из десяти ответит правильно (для чего носят крест -Ред.): чтобы засвидетельствовать то, что я христианин, что я готов со своим Спасителем идти через Голгофу, чтобы разделить с Ним подвиг, то есть я этим свидетельствую, что я - последователь Его, и, чтобы ни случилось, я буду верен аж до смерти. Это правильный ответ», - отметил владыка.

Он подчеркнул, что большое количество людей приходит в храмы на праздники, когда совершаются освящения. Митрополит Августин предположил, что было бы очень полезно вообще отменить все освящения «года на 3, чтобы в Церкви остались те, кто идут в храм как в Отчий дом».

Владыка поделился историей, как в советское время закрывали храмы и его отец-священник, отказался передать антиминс из храма уполномоченному по делам религий, из-за чего ему запретили служить в храме. Два месяца он молился дома, а миряне – в храме. На Преображение отец благословил будущего владыку Августина передать людям, чтобы они вышли на крестный ход вокруг церкви. Люди выполнили благословение с верой это и не роптали, что яблоки не освятили так, как обычно.

Как сообщалось ранее, митрополит Августин призвал верующих УПЦ быть оптимистами и примером для других.