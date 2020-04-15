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Кличко: в столице постоянно измеряют радиацию, превышения нет

15.04.2020 / 13:20
В Киеве постоянно контролируют радиационный фон, превышения пока нет.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на онлайн пресс конференции, отвечая на вопрос соцсетей, а также сообщает ЦОС

Прямая речь: "В экосистемах Чернобыльской зоны продолжаются пожары. Для тушения огня привлечены 96 единиц техники и 405 человек личного состава. Там работают спасательные службы уже из многих городов Украины. Останавливают огонь и киевские спасатели, и из Днипра едут на помощь, из Полтавы. Задействована авиация.

Остаются три направления пожаров: Корогодское, Котовское и Лисовецкое лесничества. Причина пожаров простая - сжигание сухой травы и неосторожное обращение с огнем. В столице мы постоянно контролируем радиационный фон. Превышений пока нет. Фон не превышает 0,013 микрорентген в час. При норме 0,03 микрорентген в час".

Кличко также рассказал, что под Киевом в результате горения травы, горел и тлеет торф. За неделю торф тушили в Бородянском, Броварском и Вышгородском районах. На площади около 4 гектаров.

В столице для тушения травы и деревьев подразделения ГСЧС выезжали в течение недели 57 раз. Почти 350 спасателей и 70 единиц техники были привлечены к тушению пожаров в городе.

Мэр напомнил, что парламент увеличил штрафы для поджигателей (до 150-ти тысяч гривен), и обратился с призывом сообщать правоохранителям о всех, кто сжигает траву, камыш или жжет костры, чтобы "предотвратить это зло".

По данным Центра общественного здоровья, радиационный фон на территории Киевской и Житомирской областей также не превышает нормы.

Источник

радиация, Киев, Кличко
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