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70% украинцев за продление карантина, если ситуация ухудшится

15.04.2020 / 14:22
Более двух третей украинцев поддерживают решение о возможном продлении карантина до июня, если ситуация с заболеваемостью на коронавирус будет ухудшаться.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 апреля

Дословно: "70% поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года".

Против продления карантина выступают 23%. Больше всего таких среди жителей Юга, бедных респондентов, сторонников партий Шария, "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина".

80% опрошенных поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников, 75% – на время майских праздников.

Кроме того, 27% опрошенных готовы принять участие в охране общественного порядка на волонтерских началах совместно с патрулями Нацгвардии или полиции. 69% – не готовы.

Исследование проходило среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним: более 90% киевлян заявили, что поддерживают требование носить маски в общественных местах во время карантина, вместе с тем почти треть против запрета на посещение парков, лесов и прибрежных зон.

Напомним: в Украине с 12 марта по 24 апреля введен карантин. Города позакрывали все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Пропуск в наземный транспорт осуществляется по спецпропускам, которые выдают только отдельным категориям людей.

30 матра Кличко поругал киевлян за пикники, заявив, что если будут "шатания" и тусовки – то будет катастрофа.

2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина.

С 6 апреля в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также запрещено гулять в парках.

Источник

коронавирус, карантин
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