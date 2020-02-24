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Директора предприятия "Укроборонпрома" поймали на взятке

24.02.2020 / 14:21
Директора предприятия "Шосткинский казенный завод Звезда", входящего в состав "Укроборонпрома", задержан на получении взятки за аренду помещений завода.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины

Дословно: "21.02.2020 задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США директором Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод Звезда"".

"Указанную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром"".

21 февраля взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, неправомерная выгода изъята.

22 февраля задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В тот же день судом применена ему мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Разоблачение взяточника произошло под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса, прокуроров военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины и оперативного сопровождения УСР в Сумской области НП, следователями ГУ Национальной полиции Украины.

Источник

взятка, Укроборонпром
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