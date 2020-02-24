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Офис генпрокурора впервые открыл дело против кнопкодава

24.02.2020 / 12:17
В Офисе генерального прокурора открыли дело по факту кнопкодавства внефракционного нардепа Владислава Поляка, которого накануне поймали на голосовании за своего коллегу.

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ

Дословно: "Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020".

Отмечается, что таким образом ОГПУ внедрил в действие недавно принятую норму об уголовной ответственности нардепов за кнопкодавство.

Расследованием дела будет заниматься Государственное бюро расследований.

Напомним: 16 января 2020 вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.

По кнопкодавства нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).

Источник

кнопкодавство, Офис генпрокурора, Владислав Поляк
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