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МИД будет требовать, чтобы туроператоры, которые вывезли людей на курорты, вернули всех обратно

17.03.2020 / 11:41
Министерство иностранных дел и Мининфраструктуры будут требовать от туроператоров, которые в последние дни и недели вывезли людей на иностранные курорты, в частности, в Египет, вернуть всех украинцев домой.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 16 марта

Прямая речь: "Туроператоры, которые так героически свезли людей в Египет, в том числе в последние дни, должны выполнить свои обязательства и вернуть граждан обратно.

Мининфраструктуры будет с ним работать, чтобы находить для них специальные слоты, и будет специальная модель для осуществления этого.

Но не удастся туроператорам переложить это бремя полностью на государство.

Проблему украинских граждан в Египте мы будем решать совместно с теми, кто эту проблему создал, и рассчитываем на конструктивное ответственное отношение туроператоров".

Кулеба добавил, что сейчас в египетский Шарм-эль-Шейх прибыл консул.

Он также заверил, государство будет всем помогать и "не бросит ни одного гражданина на произвол судьбы".

Сейчас МИД составляет полную картину, где кто из украинцев находится в мире, и анализирует, каким образом помочь им вернуться домой.

Также ведутся переговоры с руководством разных стран, чтобы разрешили транзит украинцев через закрытые границы.

По словам Кулебы, по состоянию на 9 утра 16 марта официально в посольствах и консульствах зарегистрировалась 1791 лицо, которое просит помочь выехать из страны его пребывания.

Также сейчас решают вопрос, как забирать группы людей – например, когда часть людей находится в Испании, а часть в Португалии. Таких граждан планируют свозить в одну точку и уже оттуда возвращать в Украину.

По словам Кулебы, многие выехали далеко, например, есть группа в Чили, и их тоже нужно вернуть домой.

Ранее 730 украинских туристов закрыли на карантин в отеле Египта.

Источник 

туристы, коронавирус, МИД, туроператоры
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