Войти | Зарегистрироваться
12:24

вторник,
17 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, что означает молитва по соглашению

17.03.2020 / 11:35
Митрополит Антоний объяснил, что означает молитва по соглашению
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Он также обратил внимание пастырей и прихожан, что члены религиозных общин могут объединяться и вокруг изучения на приходах после богослужений Библии и Предания святых отцов Церкви

Митрополит УПЦ рассказал, как правильно совершать молитву по соглашению и какими могут быть другие формы внебогослужебной деятельности общин.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

«В практике чтения молитвенных правил по соглашению нет ничего плохого. Вообще считаю, что желание простых прихожан объединяться в молитвенных собраниях не только в храме, но и, возможно, и на расстоянии, это отображает желание быть единой христианской семьей», – сказал архиерей.

Верующих объединяет самое главное – Чаша, от которой они все причащаются, подчеркнул архиерей.

«Каждый христианин должен осознавать, что молитвенные правила, которые читаются по соглашению, они не заменяют богослужения. Кроме того, чтобы договориться между собой, нужно обязательно взять на это благословение у священника, потому что мы – члены Церкви, и все должно быть по благословению», – объяснил владыка Антоний.

Он также обратил внимание пастырей и прихожан, что члены религиозных общин могут объединяться и вокруг изучения на приходах после богослужений Библии и Предания святых отцов Церкви, а также вокруг обсуждения проблем и потребностей прихожан и доброделания.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 марта
16 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.