Священники РПЦ будут посещать больных коронавирусом

Священнослужители Русской Православной Церкви будут посещать больных коронавирусом по их просьбе на дому.

Об этом сообщил глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир», сообщают «РИА Новости».

«Священники будут посещать больных, в том числе инфицированных вирусом, по их просьбе, и конечно, Церковь никого не оставит в беде», – сказал митрополит Иларион.