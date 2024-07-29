Донецька ОВА: Із чотирьох громад мають евакуювати в безпечніші регіони 744 дитини з їхніми сім'ями

"Загалом із чотирьох громад мають евакуювати в безпечніші регіони України 744 дитини з їхніми сім'ями", - написав він у телеграм-каналі.

Філашкін зазначив, що на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області ухвалено рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб із їхніми батьками або іншими законними представниками з Новогродівки та сіл Маринівка, Михайлівка, Лісівка, а також із сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка і селищ Новоекономічне, Полтавки.

Крім того, за клопотанням керівника Курахівської військової адміністрації ухвалено рішення про евакуацію дитини із села Острівське.

"Дав доручення залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад ворог активно застосовує FPV дрони", - повідомив Філашкін.