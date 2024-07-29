Буданов: Для кремля у війні завдання максимум – це здобути контроль над Україною будь-яким шляхом

Таке переконання висловив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.

«Це постійна, як то кажуть, потенційна загроза і не більше. Поки війна в Україні йде, ніде нічого не може бути проблемного від росії», - сказав Буданов, коментуючи ймовірність загрози російського наступу на Балтійські країни.

Водночас він зауважив, що для кремля у війні «завдання максимум – це здобути контроль над Україною будь-яким шляхом». «Завдання мінімум, і воно ж поки що єдине, – це вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Воно не змінювалось жодного разу», - сказав Буданов.

Стосовно ймовірності повторного наступу росіян з півночі очільник української розвідки зазначив, що наміри окупантів зробити Харківщину буферною зоною провалились, однак вони не облишать подальших спроб.

«По Харківській області - це спроба була зробити буферну зону. Ну, вона провалилась. Вони не покинуть цих спроб, тому що вони так і лишились на окупованих територіях Харківської області. Але це питання часу», - вважає Буданов.